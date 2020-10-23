經濟穩步復甦，大台北（9908）9月營收月增13.47％；伴隨氣候趨冷，績蓄勢加溫。大台北表示，持續拓展售氣外業務，也引進天然氣空調，盼後續能以代售方式增加動能，並擴大耕耘都更、安全商機，強化裝置收益能量。

大台北瓦斯營業範圍包含台北市中心地區七大行政區（松山、信義、大安、萬華、中正、大同、中山）；109年供氣量2.135億m3，另有瓦斯相關轉投資新海瓦斯、欣欣天然氣、欣隆天然氣。

大台北表示，由於售氣方面較為穩定，因此持續拓展其他業務。今年第2季營收佔比為氣體收入74％、裝置收入16％，其他收入（租金、器具、通信、勞務等）約佔10％。上半年EPS0.65元。

為強化收益結構，大台北引進瓦斯冷暖空調機（GHP），與日本GHP廠商合作裝置2個示範機組，並推廣具緊急遮斷功能微電腦瓦斯表，今年預計推廣戶數約4.53萬戶，用戶數達18.77萬戶，使用率提高至47.4％；截至9月底達成率95.11％。

此外，台北市近5年都更案及新建案趨勢也有利裝置收入推展；台北市截至今年7月底累積已核定都更案446件，並已核發建造執照146件。由於大台北瓦斯管中部分包有光纖，因此租用給轉投資大台北寬頻網路公司，建置多元收益來源。

(工商 )