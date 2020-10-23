美國大選倒數計時，美國總統川普與民主黨總統候選人拜登在美東時間22日完成最後一場辯論會，國際趨勢專家、美國共和黨前亞太區主席方恩格，接受廣播節目專訪時被問到川普、拜登誰會勝選？方恩格回說：當天會有很多爭議。

宅神朱學恒在《POP搶先爆》專訪方恩格，針對川普、拜登這場辯論會，方恩格認為拜登很像傳統民主黨的概念，川普講的則是傳統共和黨的東西，像減稅、健保、環保等等。很明顯的川普克制很多，和第一場的辯論差很大。今天第二段辯論，川普則愈來愈覺得題目對他不公平，他很喜歡講這個，不過他不像第一場那麼積極或誇張。

那拜登近來這些爭議是否會影響他的支持度？方恩格認為，目前接近50%的人已先行投票(通訊投票或提早投票)。拜登電郵門很有可能是真的，不過這些美國人都知道了，這次只是讓他們看到內部的東西，如可以賺很多錢之類的，看起來是不漂亮。但這些都是一年多前的東西。

至於美國為何會有提早投票的機制？方恩格表示，這會讓美國民眾有空就可去投票，因為美國人愈來愈忙，尤其美國很大，不像台灣人去投票，有的甚至出門走幾分鐘就到了。

另被問到拜登前陣子為何這麼低調？方恩格指出，其中一個原因是疫情的關係，因為拜登的年紀有點大，所以要特別小心；還有就是為了準備辯論，因為這一次的辯論會，對拜登非常重要。

最後朱學恒問到目前為止，川普、拜登誰會勝選？方恩格直回說：「當天會有很多爭議，所以...」，朱學恒反問，所以問題會押在爭議票上？方恩格回：「是」。

(中時新聞網)