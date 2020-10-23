統一獅林安可今年要競爭新人王，32轟、99打點目前都是聯盟第一，很難想像他在春訓時主要都在練投，對於繳出這樣MVP等級成績，林安可多次強調自己也很意外，不過林安可坦言，自己比起當打者，還是更喜歡投球。

林安可原本以「投打二刀流」身分進入中職，春訓時也曾喊出挑戰「10轟10勝」的目標，不過經過獅隊訓練後，認為投球較不適合，今年決定專心在打擊，目前全壘打、打點都排名第一，是聯盟數一數二的強打者，對此林安可則說，「跟當初設定的不一樣，現在的成績真的很意外。」

林安可至今在中職尚未登板過，「到現在1勝都沒有，不過如果打擊能幫球隊拿勝利，也是不錯。」林安可多次笑稱現在的成績真的很意外，自己也不是什麼「練武奇才」，只是比較幸運、有把握機會。

自從球團宣布林安可專心在打者後，除了賽前客串餵球投手，林安可就真的沒再練投過了，不過相較於打擊，林安可坦言心中仍更喜歡當投手，「沒有不喜歡打者，但比起來還是更喜歡投手。」至於明年是否還有機會以投手身分登板？林安可笑稱一切順其自然，明年就知道了。

(中時 )