據央視新聞報導，自2020年10月25日至2021年3月27日，大陸民航將執行2020—2021年冬春航季航班計畫。目前，全大陸民航航班換季工作已準備就緒，各航空公司新開多條大陸國內航線，冬春航季共有近200家國內外航空公司每周共安排客貨航班計劃94809班。

根據計畫，在大陸國內航線航班（不含港澳台地區）方面，各航空公司每周共安排大陸國內航班86735班，同比2019—2020年冬春航季增長20.2％。其中，客運航班每周84634班，同比增長19.8％；貨運航班每周2101班，同比增長38.8％。

在港澳台航線航班方面，各航空公司共安排港澳台航線客貨運航班每周2984班，同比2019—2020年冬春航季下降23.2％。各航空公司在內地35個航點與香港間每周安排客貨運航班共1525班；在大陸28個航點與澳門間每周安排618個客貨運航班；在大陸39個航點與台灣台北松山等4個航點間每周安排客貨運航班共841班。

在國際航線航班方面，國內外航空公司共安排國際客貨運航班每周5090班。在客運方面，客運航班每周計畫592班（296個往返），同比下降96.8％，且具體執行將根據國家防控要求進行調整。

大陸國內19家航空公司每周共安排320班（160個往返）定期客運航班，通航37個國家、45個城市；國外共有86家航空公司從47個國家的56個城市飛往大陸，每周安排定期客運航班272班（136個往返）。

在貨運方面，貨運航班（含客改貨）每周4498班，同比增長128.6％。大陸國內共有14家航空公司安排國際貨運航班每周1768班，包括全貨運航班1372班、客改貨航班396班，通航18個國家、27個城市。國外共有65家航空公司從43個國家的87個城市飛往大陸，每周安排貨運航班2730班，包括全貨運航班1408班、客改貨航班1322班。

此外，大陸各航空公司在新航季新開多條大陸國內航線，進一步優化航線網路結構。東航等34家航空公司在新增的大陸國內322條獨家航線（含獨家航段）每周共安排2617個航班運營，主要涉及巴中、畢節、大理、臨滄、岳陽、池州、贛州、遵義等機場與西安、蘭州、成都、重慶、鄭州、廣州、南京、天津等機場間的航線。

報導稱，本次換季航班安排主要呈現出三個主要特點：

一是聚焦服務，以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，公布航權、時刻激勵政策，降低了市場准入門檻，方便航空公司靈活調整運力、有效匹配市場需求；通過增強主體動力，深挖市場潛力，完善樞紐機場集散功能，進一步優化完善了覆蓋面廣、銜接度高、通達性強、干支結合的國內航線網絡，提升航空網絡通達能力。

二是落實疫情常態化防控要求，提升國際航空貨運能力。國際航線航班方面，充分考慮國內國際疫情發展形勢，客運堅持嚴防疫情輸入，貨運注重保持供應鏈暢通；統籌疫情防控和經濟社會發展，動態調整國際航班，在上航季航權基礎上延續現行客運航線航班安排；大力支持提升國際航空貨運能力，鼓勵航空公司增開定期貨運航線，支持航空公司在疫情期間利用客機開展貨運業務，為疫情期間貨物運輸提供有效運力補充。

三是落實安全管理等要求，發揮航班計劃源頭調控作用。繼續加大宏觀調控力度，正確處理安全與發展、安全與效益、安全與正常、安全與服務的關係，繼續嚴格落實民航安全管理相關規定和航班正常管理措施，對因安全運行、航班正常等原因受到限制的機場、航空公司，嚴格按要求執行限制措施，以提升行業運行水平，提高發展質量。

(中時 )