網路上流傳台電發布電力系統警戒運轉，傳出有缺電問題，台電23日表示，這是因應周六「高中英語聽力測驗」，因此依慣例發布電力系統警戒運轉，加強機組運轉監控巡視等作業，以維考場穩定供電，使重大考試順利進行，並無網路謠傳「缺電警戒」。

台電強調，周六備轉容量將達15％，供電燈號維持綠燈，供電無虞。

台電說明，過去針對全國性選舉或高中、大學重要考試，包括年初總統、立委選舉，5月四技二專入學測驗、7月大學指定科目考試等，台電都會依慣例啟動警戒機制，針對發、輸、配電設備進行加強運轉，並於試前加強巡檢以避免停電事故。當天台電也會成立應變中心，隨時因應突發狀況。

台電說，台電也會發布電力系統警戒運轉，考試當天中止非必要機組測試，除緊急情況外，一律停止相關開關場設備、供電線路、變電所設備檢修工作。這些作為都是為了確保試場供電穩定，考試順利進行。

(工商 )