受財報消息干擾，美股與台股連動較高，加權股價指數開低走低，富蘭克林華美投信認為，時序進入超級財報周，大型權值股表現備受注目，台股由科技半導體類股領軍下檔有限，建議挑選具業績支撐的個股，亦可多元產業配置，以分散風險。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，台灣經濟第二季落底後，目前持續朝復甦之路前進，但因美國總統選舉與超級財報周登場，市場難免因消息面變化，影響股價波動與投資信心。電子股如半導體／晶片IC設計、印刷電路板PCB、高速運算與雲端類等，仍為投資主軸，另前三季因疫情影響，居家防疫概念股如健身器材、自行車類等訂單可望持續受惠。

進一步觀察盤勢，周書玄分析，全球市場皆關心美國總統大選會由拜登或川普勝出，選情膠著詭譎多變，實際開票結果仍待11月4日選後結果公布，才塵埃落定，但原則上無論兩黨哪一邊勝選，美股將回歸基本面格局，市場只怕會有選舉結果遲遲不能確定的變數。

操作策略上，周書玄認為，除電子股外，看好政策推動的環保節能減碳、風力發電等議題，為中長期趨勢。及消費旺季來臨，貨運需求供不應求，貨運報價持續上漲，而也因國外疫情挑戰仍嚴峻，如居家防疫、健身器材、自行車、電子商務類等也為布局重點。

富蘭克林華美投信強調，美國總統大選前，台股大盤仍難脫離震盪整理格局，選前布局操作應該選股不選市，並留意波動風險，建議選擇具業績成長、股價修正後具投資價值，可逢低分批加碼，並避免重押單一產業，或利用台股基金持續定期定額中長期布局。

(工商 )