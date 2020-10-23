美國總統大選即將於11月3日登場，「美國選舉計劃」估計已有4750萬選民透過「不在籍投票」投下選票，為2016年大選提前投票總數的8倍。美籍太空人魯賓斯(Kate Rubins)23日也趕往國際太空站，將選票投給自己心目中的理想候選人。距離地球長達408公里的旅程，讓這張選票成為全美「旅途最長」的選票。

魯賓斯在推特上表示，「來自國際太空站：我今天投票了」。照片中身處無重力環境的魯賓斯，金髮飄浮在空中。她站在白色的票箱前，票箱上貼著寫有國際太空站投票站的白紙。

她強調遠在太空還能投票是一種榮幸，並呼籲如果太空人都能辦到，遠在地球的人一定可以。

美國國家航空暨太空總署（NASA）推特則指出，魯賓斯上周來國際太空站報到，展開長達6個月的太空旅程。儘管與地球距離長達408公里，但透過「不在籍投票」讓這次選舉能夠收到「天外飛來一票」。

這不是魯賓斯首次在太空投票。早在2016年總統大選，她就從國際太空站投出自己神聖的一票。

位於德州休士頓哈利斯郡「詹森太空中心」(Johnson Space Center) 的行政書記官辦公室，設有專門負責選務的人員。他們會製作電子選票透過電郵傳遞到國際太空站，魯賓斯於電子郵件中圈選自己想投的人選，再回傳至詹森太空中心。

魯賓斯雖然身處遙遠他鄉，卻仍能投票全拜美國國會於1997年通過法案，讓有任務的太空人能自太空投票。目前還有3名太空人會在國際太空站投票。

(中時新聞網)