現在學生的考試問題相當有創意，又五花八門，一名女網友在臉書PO出，就讀國小二年級兒子的數學考題，題目問道「媽媽上衣長度」比15公分長、還是短，兒子回答卻被老師扣分，這位女網友為了證明兒子是對的，PO出自己照片，結果太火辣意外引起網友熱議。

女網友在臉書社團「爆廢1公社」發文，表示兒子數學考題寫著「比15公分長的打勾，比15公分短的打叉」，選項包括黑板的長、弟弟的身高、五元硬幣的厚度等，其中一項是「媽媽上衣的長」，兒子則回答比15公分短，卻被老師圈起來扣分。

女網友身材相當火辣(圖片取自爆廢1公社)

女網友笑說「兒子只是照實回答，因為媽媽的上衣都很短」，同時PO出自己的照片，女網友身穿白色短背心，露出纖細蠻腰，加上平坦小腹，身材保持的非常好，上衣的確是短於15公分，最後也表示「所以我該幫他跟老師要分數嗎」。

女網友火辣身材吸引網友目光，直呼媽咪太辣，老師看到會受不了，「這題是陷阱題」、「這身材不科學」、「老師沒想到有實例反駁」、「這腰身性感」、「有圖有真相，請老師補分數」、「原來是媽媽誤導」。

(中時新聞網)