花蓮縣府5億元打造日出香榭大道，1公里多道路全段鋪上花崗岩石板，目前工程已經進入第二階段。（王志偉攝）

花蓮縣府斥資5億元打造日出香榭大道，1公里多道路全段鋪上花崗岩石板，目前工程已經進入第二階段，不過市區福建街到南京街路段，路面出現高達40公分落差，且向住家方向傾斜，當地里長與居民多次反應，擔憂大雨積水、水勢流向住家店面，尤其站在石板上「整個人斜斜的」，呼籲縣府重視。

晚間，花蓮縣政府建設處長鄧子榆回應，該路段兩側地勢低窪，石板路面傾斜是不得不的做法，近日下雨都去檢視、測試，並未發現積水或行車異常的問題。

「日出觀光香榭大道」計畫沿自由街區路廊打造成景觀大道，從民國路到南濱路共千餘公尺，連同花崗石鋪面在內，經費達5億多元。由於將當地「溝仔尾」老建物加蓋鋪路，期間曾引起文資團體關注，縣府持續溝通並多次召開說明會，直到去年4月拍板定案動工，預計明年7、8月全部完成。

當地主勤里長賴正雄說，當初施工的時候，很多二旁住戶都有疑慮，「怎麼做這麼斜」，也擔心颱風大雨來時，路面積水會直接衝入住家；而每一個遊客來到這邊都在問，怎麼路會變成這樣斜斜的路走，他還擔憂，石板太斜「走久了變長短腳、髖骨受傷」。

實地觀察，花崗石路面陸續鋪設完成，福建街到南京街約170公尺路段兩側，高低落差確實高達40公分，目測就感覺「斜斜的」。

對此鄧子榆說，當初埋設箱涵是依下游端南濱抽水站的前池水位的高層點往上拉順，必須有一定高度，如果箱涵往下降會造成逆坡現象，回水倒灌，此外，石材屬於鋼性鋪面，鋪設時只能順應地勢，才有如此設計。

鄧子榆表示，施工時重做排水系統，加大箱涵容量，排水口也改採連續式格柵，加上石板斜度提升排水效率。

連日來花蓮大雨未歇，鄧子榆說已多次趁雨勢到場檢視，都沒有發現有積水問題、行車安全也沒問題，「如果有問題，這幾天早就被罵死了」。

(中時 )