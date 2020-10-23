HAPPY GO重視社會企業責任，23日於具有教育意義的台北市立動物園舉行公益家庭日，不僅總參與人數創新高突破250人，出席的公益團體小朋友們更超過百人，也讓每年底固定號召九大公益團體齊聚的公益家庭日成為HAPPY GO歲末送暖最重要的活動。今年同樣攜手「陪你一起走」愛心捐點公益平台中合作的九大公益團體齊心呼籲千萬卡友捐點傳愛，在受疫情影響的2020年，亦能發揮「防疫不忘公益」的愛心，將這份誠摯的愛散播至社會上各個角落。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，2020年初疫情嚴峻，不僅各行業面臨嚴重挑戰，公益團體也遭逢捐款驟減的困境，因此HAPPY GO自3月起以「防疫不忘公益」為主軸加強宣導，同時調整今年度的公益捐點策略，於第二季攜手遠傳friDay影音/台灣世界展望會推出「給偏鄉孩童一個看電影的機會」和第三季與親子天下/伊甸基金會共同合作的「伊起聽故事」父親節活動，透過特定商品服務吸引卡友利用點數兌換，再將點數全數捐贈給合作的公益單位，更藉此讓弱勢孩童享受平常鮮少有的寓教於樂機會。

HAPPY GO也發現與不同單位深度合作的模式，能有效吸引年輕人或其他特定族群加入公益捐點行列；即便上半年受疫情影響，每月捐點卡友人數仍比往年高出一倍，1月到10月的捐點情況仍較去年同期成長3成，也顯示卡友支持公益的愛心。

有鑑於疫情讓全民都悶壞了，HAPPY GO為讓同仁與參與的公益團體透透氣，特地將公益家庭日地點選在腹地廣大又具有教育意義的台北市立動物園，並融合即將到來的萬聖節主題，將闖關遊戲與動物園各館區相互結合，透過玩樂增進同仁和公益團體對於動物保護的知識。

其中一個變裝關卡更選在動物園首座節能減碳的綠建築，也是IG(Instagram)新打卡地標的熱帶雨林新館(即穿山甲館)，讓變裝的同仁與小朋友能在如此有特色的建築內留下開心美好的回憶，真正落實HAPPY GO「快樂多一點」的品牌精神。

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