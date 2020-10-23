近期主要國家股市多呈整理格局，主要受到疫情、疫苗、大選以及政策四大變數的影響，投資上更需有資產配置及風險管理意識，投信建議，可將具資產配置概念、收益來源多元的跨國組合平衡基金作為核心，以兼顧風險與報酬。

投信法人表示，雖然各國最於疫情的恐慌程度並未如3、4月份那般驚慌，但近日可發現歐美地區疫情似有再度上升趨勢，部分地區也重啟社交封鎖措施，顯見全球疫情發展仍是左右市場信心的重要因素，各界矚目的疫苗研發進度則時好時壞，左右投資情緒，至於美國大選結果及兩黨財政刺激方案磋商更是短期導致市場波動加劇的一大因素。

群益多重資產組合基金經理人葉啟芳指出，受到疫情未歇、美國財政刺激政策延宕影響，歐美花旗經濟驚奇指數由歷史高位拉回，然全球主要區域經濟數據仍有優於預期的表現，但動能稍有減緩。

後市來看，葉啟芳認為，美國新一輪刺激方案雖遞延但終將推出，其他國家也持續以政策振興市場，加上低利環境仍將延續一陣子，市場流動性充裕，大環境上仍對基本面修復相對有利，因此中期而言對於市場走勢仍持正面看法，短期在市場波動上升下，建議採取多重資產配置策略來因應，組合平衡基金的好處便在於配置上透過跨資產、跨市場的配置，既有助降低投資組合波動，可把握各資產輪動表現的投資契機，為當前投資人面多空拉鋸的環境下，穩健投資的選擇。

葉啟芳強調，現階段股市布局方面，美股雖因疫情發展和選舉效應仍待觀察，不過科技股主流地位似為市場共識，成長前景及題材性佳，可持續關注，而受惠疫苗研發題材的生技亦可留意，其他股市則相對看好疫情控制得宜、成長性佳的大陸和台灣表現。債市部分以景氣復甦預期持續發酵的高息債，表現相對看好。

(工商 )