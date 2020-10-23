富邦悍將今晚與統一獅展開天王山之戰，兩隊先發投手都成功壓制對方打線，前5局打完都沒能突破，以0比0戰成平手。

今年下半季戰況膠著，不僅魔術數字都未曾點亮，打到例行賽剩餘最後2戰才有可能分出勝負，悍將想要闖進總冠軍只要今天獲勝就能摘下下半季冠軍，輸球則遭到淘汰，落後0.5場的統一也要誓言搶勝，將戰線延長至明天與中信兄弟一決高下。

兩隊此役都派出陣中王牌洋投先發，索沙與猛威爾前5局雖都有危機，但都成功化解。4局上首棒打者潘傑楷就揮出二壘安打，再靠著下一棒的郭阜林敲出中外野飛球推進至三壘，但索沙再飆出154公里的「火球」，先是三振蘇智傑，雖然保送林安可，但成功讓唐肇廷擊出左外野飛球出局，化解失分危機。

猛威爾也是局局都讓悍將打者上壘，但他在4局下靠著三壘手郭阜林策動的雙殺守備化解失分危機，5局下一出局後雖被李宗賢敲出二壘安打，但接連解決林哲瑄、林益全，前5局打完雙方以0比0戰成平手。

統一獅投手猛威爾。（鄭任南攝）

(中時 )