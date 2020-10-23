台南市北門洗滌鹽工廠是日據時期由台灣總督府專賣局所建的4大粉碎洗滌鹽廠之一。（劉秀芬攝）

台南市北門洗滌鹽工廠是日據時期由台灣總督府專賣局所建的4大粉碎洗滌鹽廠之一。（劉秀芬攝）

台南市北門洗滌鹽工廠是日據時期由台灣總督府專賣局所建的4大粉碎洗滌鹽廠之一。（劉秀芬攝）

賣場展售結合在地農業與海鹽產品，推出北門海鹽文創伴手禮區，還有特色花卉鹽保養品，如後壁蘭花、學甲蜀葵花、嘉義紫藤花、麻豆柚花保養品、香氛。（劉秀芬攝）

賣場展售結合在地農業與海鹽產品，推出北門海鹽文創伴手禮區，還有特色花卉鹽保養品，如後壁蘭花、學甲蜀葵花、嘉義紫藤花、麻豆柚花保養品、香氛。（劉秀芬攝）

賣場展售結合在地農業與海鹽產品，推出北門海鹽文創伴手禮區，還有特色花卉鹽保養品，如後壁蘭花、學甲蜀葵花、嘉義紫藤花、麻豆柚花保養品、香氛。（劉秀芬攝）

賣場展售結合在地農業與海鹽產品，推出北門海鹽文創伴手禮區，還有特色花卉鹽保養品，如後壁蘭花、學甲蜀葵花、嘉義紫藤花、麻豆柚花保養品、香氛。（劉秀芬攝）

賣場展售結合在地農業與海鹽產品，推出北門海鹽文創伴手禮區，還有特色花卉鹽保養品，如後壁蘭花、學甲蜀葵花、嘉義紫藤花、麻豆柚花保養品、香氛。（劉秀芬攝）

搭乘造型獨特的生態遊園車，輕鬆參觀觀光工廠及附近景點。（劉秀芬攝）

台南市北門洗滌鹽工廠是日據時期由台灣總督府專賣局所建的4大粉碎洗滌鹽廠中，歷經二次世界大戰唯一僅存遺跡，今年政府委外經營，結合在地精緻農業活化古蹟，保留古老洗鹽機具，讓遊客懷古思舊，更結合台南在地農業，推出鹽保養品，推廣鹽鄉觀光、帶動地方產業發展。

位於雲嘉南濱海國家風景區管理處北門遊客中心旁的北門洗滌鹽工廠，同屬於北門洗滌鹽工廠舊建物群，外觀仍保留著原工廠山牆斜屋頂造型，5年多前結束委外後一直閒置，屋頂破舊漏水。近年經管理處依古蹟保存方式整修，並委外經營活化，23日重新開幕，變身觀光工廠。

北門洗滌鹽工廠最大特色就是保留昔日木構屋頂，原有洗鹽設備，從送鹽輸送帶、篩機、粗洗機、精洗機、分離機、烘乾機、清洗池、加碘機，都於原地保留展出，還有專人導覽。

接手經營的特別有趣公司，有經營水晶教堂、錢來也雜貨店經驗，特別結合在地農業與海鹽，推出北門海鹽文創伴手禮區，還有特色花卉鹽保養品，如後壁蘭花、學甲蜀葵花、嘉義紫藤花、麻豆柚花保養品、香氛。

賣場以在地花卉植栽妝飾，導覽室以特色農漁業景色彩繪布置，逛了還可以來杯咖啡，吸引女性遊客流連忘返。

來北門遊玩的朋友還可搭乘造型獨特的生態遊園車，輕鬆參觀觀光工場、北門遊客中心、洪通大師彩繪藝術展牆、抹香鯨鹽滷生態池、錢來也雜貨店。

(中時 )