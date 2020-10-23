邁巿府請辭第1人！高雄巿議員李雅靜23日PO文指出，高市府客家事務委員會主委陳志勇涉嫌違反政府採購法，今年6月19日才經法院刑事判決徒刑3月得易科罰金緩刑2年。據了解，陳志勇已向巿長陳其邁口頭請辭，並獲同意。

李雅靜指出，陳其邁8月15日當選，8月24日率各局處新任首長就職，也就是說，陳志勇在就任前已遭刑事判決，掌握6000多萬政府預算的他，其實現仍因違反政府採購法緩刑中。她問陳其邁，徵詢陳志勇擔任主委前知情嗎？

陳志勇23日晚間發出4點聲明：

一.旨揭判決所涉標案，當初確實是由本人基於真正投標之意思，以本人擔任負責人之易富網科技股份有限公司名義參與投標，該案之標單、押標金，均是本人親自填寫、準備，並且親自前往高醫辦理投標，嗣後易富網科技股份有限公司得標此案，因本人業務繁忙，履約事宜偶有委請當時承辦高醫遠距健康照護服務辦公室的朋友協助辦理，然此不應影響本人投標之初之真意，本人並無容許借用本人名義投標之情事。

二.然而，該案件自遭人惡意檢舉後，調查站、地檢署之調查、偵查程序即耗費數年，已身心俱疲，本人不願再耗費司法資源，故而同意協商方式終結此案，是以，本件判決實際上並未經過法院詳細探究、認定，僅是本人為求儘速終結案件所為之妥協，本人確無違反政府採購法之故意及犯行。

三.再者，本人現雖於緩刑期間內，然依公務人員任用法第28條第1項第5款規定「有下列情事之一者，不得任用為公務人員：…五、犯前二款以外之罪，判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行或執行未畢。但受緩刑宣告者，不在此限。」，仍無不得任用為公務人員之消極資格事由。

四.關於本案件，本人確實並未向市長報告，造成市長與市府團隊困擾，深表歉意，為避免模糊市政焦點，本人已向市長口頭請辭。

據了解，陳其邁已經同意陳志勇請辭。成為邁巿府下台第1人，從8月24日上任，任期僅2個月。

(中時 )