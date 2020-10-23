前球王老虎伍茲在ZOZO錦標賽首回合爆桿，落後領先者慕諾茲多達12桿。(美聯社)

哥倫比亞高球好手慕諾茲（Sebastian Munoz）在ZOZO錦標賽首回合不但抓了8隻小鳥，而且還神勇的獵殺兩隻老鷹，單日繳出低於標準8桿的64桿佳績領先群雄；前世界球王老虎伍茲苦吞4柏忌而且還有1個雙柏忌，單回爆桿76桿，落後領先的慕諾茲多達12桿，並列75名。

慕諾茲雖然第1洞就吞下柏忌，但接下來5洞抓了4隻鳥，第7洞第2桿從168碼外用9號桿直接將球打進洞，漂亮獵鷹，前9洞32桿。轉戰後9洞，慕諾茲又順利推進3個博蒂，即便在第14洞苦吞雙柏忌，但絲毫沒有打擊到慕諾茲的信心，第16洞5桿洞，第3桿在51碼外直接將球推進洞內，但日獵殺雙鷹，技驚全場。

現年27歲的慕諾茲賽後受訪時表示，一開始心情還不是很穩定，但隨著不斷抓鳥之後愈來愈順手，也更能將專注力放在手上的球桿，但沒有想到能夠單日獵殺雙鷹，這是非常特殊的經歷。

慕諾茲生涯僅在去年拿到一次勝利，但生涯第3次單回抓到雙鷹。慕諾茲在5個5桿長洞中抓到3鳥、1鷹，賺進5桿領先群雄，可見得手感有多好。

哈頓(Tyrrell Hatton)單日抓了8鳥，只吞下1柏忌，第15洞3桿短洞差點一桿進洞，繳出低於標準7桿的65桿，1桿之差緊追在慕諾茲之後。與哈頓並列第二的還有湯瑪斯(Justin Thomas)，前9洞2鳥2柏忌，表現平平，後9洞大發神威抓了5鳥，還射下1隻老鷹。

伍茲整天不在狀況內，僅抓2鳥吞4柏忌，甚至在第13洞還吞雙柏忌，單日76桿在77名參賽者中並列倒數第二。這是伍茲在美巡賽1277回合賽事中第一次出現3個5桿長洞吞下柏忌的遜色表現，賽後拒絕接受訪問離開賽場。

(中時 )