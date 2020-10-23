夜市牛排是許多台灣民眾熱愛的庶民美食，尤其是經典的黑胡椒醬、蘑菇醬鐵板麵，不過日前就有一名網友在臉書社團抱怨，他從夜市買到的夜市牛排顏色很奇怪，原本應該是黑色的黑胡椒醬竟然變「淡粉紅色」，味道也不太一樣，貼文引發網友笑稱「少女心噴發的牛排？」「還是買到蚵仔煎了？」

該名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示「你不會相信，我點的是黑胡椒牛排」，並附上一張照片，仔細一看這醬料顏色完全不像黑胡椒醬，而是粉紅色的醬汁沾在麵條跟牛排上。

該網友笑稱「粉紅少女心爆發了嗎？」他不敢相信黑胡椒牛排，居然是這種少女泡泡的粉紅色，他吃了一口並分享口感，直說吃起來味道也不佳，因此他不僅對顏色感到驚訝，也對這牛排貼上「一次終結者」的標籤。

許多網友看到貼文後紛紛留言，「看顏色有點噁心」、「很像是有月經的牛排」、、「感覺這醬很甜」，也有人質疑應該是店家把其他醬汁混入了，有人舉例是肉圓、蚵仔煎的醬汁，也有人說是肉粽的甜辣醬。

(中時新聞網)