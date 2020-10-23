美國前總統歐巴馬日前在費城發表演講，除了支持民主黨總統候選人拜登外，他也對美國總統川普發起猛攻，譴責川普絲毫未表現出認真對待總統這份工作的興趣，狂轟川普從自己任上繼承的「繁榮經濟」，「他全搞砸了」。這場演講代表了歐巴馬迄今為止對川普最直接的攻擊。

根據《CNN》報導，此次演講是歐巴馬首次為了他的前副總統拜登而發表政治演說，這對民主黨人來說無疑是「一件好事」。歐巴馬在演講中對川普四年中的工作展開猛烈批評，CNN評價指出，這場演講代表了他「迄今為止對川普最直接的攻擊」。他在演講中表示，川普擔任總統不僅改變了其他國家對美國的看法，也重塑了美國人對政治的看法。

歐巴馬表示，從未想過川普會完成他的願景或繼承他的政策，但為了這個國家，他確實如此希望過，他希望川普可能會表現出一些認真對待這項工作的興趣。但他也痛批，川普從他手中繼承了美國的「繁榮經濟」，然而，「就像他繼承的其他一切東西一樣，「他全搞砸了」。

美國是一個美好又優秀的地方，歐巴馬在最後說道，但我們卻看到了太多的喧囂和胡言亂語，以至於我們很難想起美國的原貌。他強調，「費城，我希望你可以記住這個國家應該是什麼樣子」。

對於歐巴馬的這番演說，CNN認為，這無疑將激怒川普。CNN並提到，長期以來，美國一貫有前總統會避免攻擊繼任者的「傳統」，然而，川普的出現卻改變了它——反倒讓歐巴馬加大了對繼任者的批評力度。

(中時新聞網)