高巿府環保局統計，截至今年10月22日，旗山大林里轉爐石僅清運暫存約8000餘噸，但依核准計畫內容應清運3萬7000噸，僅完成預定清運計畫約22％，進度嚴重落後，且實際去化量為0，環保局23日依法廢止萬大公司清理計畫，並要求清理責任人中聯公司應善盡社會責任，出面清理轉爐石。

環保局於今年3月21日函核准萬大公司清理計畫，依據核准清理計畫，自核准日起30天應清理1000噸，第1年清理10萬噸，第2年清理20萬噸，第3年清理70萬噸，3年內完成清理，但統計至22日止，僅清運約8180.79噸，移至他處暫存，實際去化量為0，也未提出實際去化管道，另清理計畫核准之土地鑑界、假設工程及監測作業等工作項目未完成，環保局核認未依清理計畫執行，23日依法廢止萬大公司清理計畫。

環保局長張瑞琿表示，清理過程多次函命萬大公司加速清理作業，但該公司以種種理由搪塞，由於該公司已無清理能力，除依法廢止萬大公司清理計畫，另依廢棄物清理法第30條規定，產源事業依法負有清理責任，中聯公司應善盡企業社會責任，出面清理轉爐石。

環保局表示，在萬大公司未提供可信任的清運保證下，但其清運計畫卻被核准，市政府也將針對核准萬大公司第6次修正清運計畫之整起事件移送政風處調查，釐清相關責任歸屬。

(中時 )