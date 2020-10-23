大台中商業總會23日在豐原宜豐園餐廳舉行第74屆商人節大會，表揚優良商戶、優良公會理事長及績優商號等代表，台中市長盧秀燕出席致意，感謝商業界對台中經濟的投入與付出。她表示，新冠肺炎疫情影響各行各業，市府祭出「紓困九箭」，並調降地價稅輕稅簡政，盼協助市民共同面對艱困時期。

盧秀燕表示，今年因新冠肺炎疫情，各地店家均受影響，但在中央地方合作、國民配合下，疫情漸趨穩定，大家可以在安全前提下繼續做生意，然而國外疫情仍嚴峻影響外銷，市府持續「拼經濟」，希望減輕民眾負擔，同時調降地價稅，台中市平均降20％，落實輕稅簡政。

經發局指出，為台中拼經濟，市府今夏舉辦第二屆台中購物節，登錄金額衝破90億元，比去年的25億元增長3倍多；此外，市府透過「招商引資」、「產業轉型」、「生活經濟」三大策略，幫助產業面對未來挑戰，並積極招商，將持續投入資源協助企業開創商機、培育人才。大台中商業總會理事長王仁男、市議員張瀞分、周永鴻等人今日均到場共襄盛舉。

(中時 )