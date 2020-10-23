《中天新聞台》執照今年12月到期，國家通訊傳播委員會(NCC)將於26日針對中天換照召開聽證會，各界有關《中天》撤照的傳聞甚囂塵上。對此，中天政治中心文字記者張禹瑄表示，對於NCC扣上「國安問題」的帽子，他敢保證，「沒有任何一條新聞，是國台辦遙控、下令，這些指控根本是無稽之談」。

中天資深政治記者：沒有一條新聞是國台辦下令遙控

張禹瑄表示，自己在中天任職5年多，一直是主跑政治新聞，他認為，不管任何的新聞，最重要的是，必須在第一時間做到「平衡報導」跟查證，他以駐泰代表童振源機要秘書林子揚，過去被踢爆是民進黨立委管碧玲女婿為例，他當時為了查證，不管是跟外交部甚至是跟駐外使館、發言人、相關法令等，以通訊軟體Line紀錄上的紀錄，都多達上百則，在當時也引發廣大的社會迴響以及共鳴，這是因為在整個新聞事實查證原則當中有做好，才使後面的結果為公眾所信。

對於NCC可能因「國安問題」針對中天舉行聽證會，張禹瑄表示，他敢保證的是：「沒有任何一條新聞，是有關中國大陸國台辦、中共執政當局，遙控、指控、甚至下命令」，「對於這樣的指控說法，根本是無稽之談」。

張禹瑄強調，「中天作為一個電視台，我們的本質是監督，這無關政黨黨派，或任何顏色，不管這次的大環境對於中天而言是多麼不利，或是NCC本身已先射箭再畫靶，不管怎麼做，對於中天同仁來說，都會堅守新聞專業倫理的最後一道底線，不管做到哪一天，都會堅持這樣的信念奮鬥下去」。

(中時新聞網)