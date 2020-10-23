韓國截至今午為止，已有36人在接種流感疫苗後往生，引發民眾擔憂。專家表示，各國疫苗接種都會有「時間序列」的問題，韓國這次36人死亡，已經超出了統計學上的「時間序列」，具體原因待釐清。亦有專家表示，韓國死亡個案接種的疫苗廠牌不一，不可能各家同時出包，疫苗出錯的機率不大，且台灣進口的批號不同，目前為止都沒異常，呼籲民眾勿擔心。

前衛生署長楊志良表示，任何國家施打疫苗一定都會有死亡的事件，原因在於「時間序列」的問題，每天都會有人往生。2009年底、2010年初，流感疫苗從南部開始開打，當時的行政院長吳敦義南下視察開打情況，民眾排著隊來接種，但吳敦義卻遲到了，導致接種時間往後延。當時，排第3的民眾倒地猝死，若非吳敦義遲到、疫苗還沒打下去，恐就成了媒體的頭版頭，民眾也就不敢施打流感疫苗。

以韓國的情況而言，36個人死亡算是不可思議，楊志良表示，這已超越了統計學上「時間序列」的問題，因這些疫苗來自不同廠牌，保存、施打的方式可能會是原因之一，但具體原因需要韓國去了解。台灣雖然有使用賽諾菲的疫苗，但卻是不同批號，國人不需擔心，政府也只需維持現行的政策即可。

中國附醫感染管制中心副院長黃高彬表示，疫苗出錯的機率不大，原因在於韓國死亡個案使用的疫苗廠牌不一樣、批號不一樣，同時好幾家疫苗廠一起出包是不可思議的。有人擔心進口台灣的賽諾菲也會有問題，但賽諾菲供應的疫苗擴及全球，不良反應不可能只發生在韓國。

有人質疑韓國的情況可能是天氣問題，但黃高彬表示，歐洲、北美等溫度類似的地方都沒事。另有人懷疑是否與新冠肺炎有關，但韓國先前雖然有群聚，現在疫情的威脅已經不大，屬於中低風險國家。具體的成因還有待釐清，只能仰賴韓國政府去查。

黃高彬表示，韓國此次的作法過於粗糙，那麼多人死亡，應該要先停止接種，馬上進行病理解剖，釐清原因。台灣截至目前為止已有近400萬人接種公費流感疫苗（含賽諾菲），若有問題早就會出包，但現在卻沒有異常狀況，疫苗政策應不需要改變。

(中時 )