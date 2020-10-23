台中市霧峰區四德路296巷一處社區某戶地下室車庫23日傍晚發生火警，消防隊鋸開鐵捲門，架設排煙設備，協助滅火。（黃國峰攝）

台中市霧峰區四德路296巷一處社區某戶地下室車庫23日傍晚發生火警，現場白煙冒出，中市消防隊佈水線滅火。（黃國峰攝）

台中市霧峰區四德路296巷一處社區某戶地下室車庫23日傍晚發生火警，車庫內的一輛電動腳踏車先著火燃燒，並波及3輛機車、一輛汽車，及車庫內一些雜物。（中市消防局提供／黃國峰台中傳真）

台中市霧峰區四德路296巷一處社區某戶地下室車庫，23日下午約5點半冒出濃煙，台中市消防局第三大隊派出五單位7車45人搶救，消防人員鋸開車庫鐵捲門滅火，約於晚間6點20分撲滅，過程中因為社區斷電，社區一位77歲彭姓民眾因長期臥病在床，有使用呼吸器，雖未波及，救護人員為安全起見，送往亞大醫院安置。

這起火警，台中市消防局派出第三救災救護大隊、霧峰分隊、大里分隊、溪湳分隊、國光分隊共五單位、7車45人滅火，由於冒出濃煙車庫主人不在家，消防隊先用破壞器材，將車庫鐵捲門割出一個大洞，噴水滅火，並由國光分隊出動排煙設備支援，約傍晚6點9分火勢控制，6點20分火勢撲滅。

現場指揮官第三救災救護大隊組長葉至峰指出，初步判斷是車庫內的一輛電動腳踏車先著火燃燒，並波及3輛機車、一輛汽車，及車庫內一些雜物，電動腳踏車及其中二輛機車全毀，汽車板金則有被燒烤，至於起火詳細原因，還需火調人員進一步鑑定。

另一位社區77歲彭姓老先生，因長期臥病在場，有使用呼吸器支持治療，因火警社區停電，安全起見，由救護車送往亞大醫院安置，無大礙。

(中時 )