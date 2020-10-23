已是「阿嬤級」的芭比娃娃力圖求新求變，加上居家防疫期間家長希望孩子遠離3C，這個美國玩具大廠美泰兒（Mattel）的招牌玩具，竟成了疫情大贏家，第3季銷量勁增29％，創至少20年來最大單季增幅，帶動美泰兒該季營收增加1成。

美泰兒執行長克瑞茲（Ynon Kreiz）22日受訪指出：「芭比這個品牌62歲了，對公司的意義更甚以往。」

面對其他同類產品強勢競爭，芭比娃娃陷入多年的銷售低潮，美泰兒只好在娃娃的體型、膚色、髮色及職業類型上力求突破，盼能替芭比重新挽回人氣。

新冠疫情啟動居家防疫模式，也意外助攻芭比銷量。家長表示，他們想辦法不讓孩子整天緊盯著3C螢幕，很多父母把腦筋動到熟悉的玩具。

美泰兒周四公布第3季（截至9月底）業績，獲利3.16億美元或每股盈餘91美分，營收16億美元，優於數據供應商FactSet調查分析師預估的每股盈餘39美分、營收15億美元。其中營收年成長10％，是10年來最大季度增幅。

芭比娃娃銷售額激增29％達5.322億美元，寫下2003年來季度新高。美泰兒周四盤後股價一度狂飆多達12％。

美泰兒目前放眼即將來臨的假日購物旺季，正與零售商密切合作，確保其產品供應無虞。鑑於孩童被迫關在家，玩具需求大增，該玩具巨頭看好第4季的營收獲利有增無減。

除芭比系列熱銷，美泰兒其他品牌玩具也賣得嚇嚇叫，像風火輪（Hot Wheels）帶動汽車玩具銷售增長6％。「尤達寶寶」（Baby Yoda）絨毛玩偶、遊戲卡Uno等商品，助電影動漫公仔、積木類玩具銷售成長14％。

不過美泰兒的嬰幼兒與學齡前兒童玩具部門，還在掙扎沒有起色，上季營收衰退6％，主要是被費雪系列（Fisher-Price）和湯瑪士小火車（Thomas & Friends）買氣不振所拖累。

(工商 )