土耳其央行周四意外宣布利率按兵不動，市場對央行控制通膨的承諾打了問號，土耳其里拉兌美元挫貶1.6％至歷史新低，周五續在歷史低點附近徘徊，料寫下周線連八黑。此外土國新冠疫情又見升溫，22日新增2,102例，是5月安卡拉當局實施一連串封鎖措施以來的單日新高，死亡數升至9,584人。

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