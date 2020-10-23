央行意外不升息 土國里拉貶至歷史新低 20:472020/10/23 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 土耳其央行周四意外宣布利率按兵不動，市場對央行控制通膨的承諾打了問號，土耳其里拉兌美元挫貶1.6％至歷史新低，周五續在歷史低點附近徘徊，料寫下周線連八黑。此外土國新冠疫情又見升溫，22日新增2,102例，是5月安卡拉當局實施一連串封鎖措施以來的單日新高，死亡數升至9,584人。 (工商 ) #土國 #歷史新低 #意外 #不升息 #貶至 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 PayPal支援虛擬通貨 比特幣衝兩年多高峰 04:102020/10/23 全球財經 FSD 漲價延期，訂閱制月租方案明年才會推出 15:302020/10/23 汽車情報-汽車新聞 台海戰雲的誤區與盲區 04:102020/10/23 時論廣場 釘子戶拆除 員林山腳路拓寬拚農曆年前完工 17:112020/10/23 寶島 四大變數在前 組合平衡基金穩健因應 20:092020/10/23 財經 工商社論》政府健全房市不在方法，而在決心 04:102020/10/23 財經要聞 五大利多加持 亞洲投資級債後市展望佳 11:132020/10/23 財經 瑞穗馬立雲部落主題展 認識神秘撒奇萊雅族 17:212020/10/23 寶島 一位中國知識份子的家庭相簿 09:002020/10/23 歷史 特別股基金 鋒芒再現 04:102020/10/23 投資理財 財經熱門新聞 散戶小心了 專家：美紓困案過關 股市恐更驚嚇 - 財經 群創：面板2021旺全年 - 財經要聞 - 工商時報 1年6個百億半導體爛尾案！北京出重手 陸晶片股閃崩 - 財經 又快又普及！ 華為高層大讚南韓5G 卻沒提這件事？ - 要聞 山富旅遊6月營收回溫 全員拚國旅 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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