台中市政府建設局積極推動「台中美樂地」計畫，繼去年完成49座，今年再推動53座老舊公園改善，今日豐原、潭子、東勢等山城地區共10處共融公園及陽光公廁改善工程啟動，預計年底全數完工，不僅將導入友善共融理念，更依地方特色打造不同主題，讓公園安全又好玩！

台中市副市長黃國榮表示，公園是市民生活中重要的休閒去處，市府秉持「人本」概念，從使用者角度規劃公園設施、公廁環境，持續為下一代營造更安全、舒適的生活環境；計畫名稱「美樂地」，是由英文單字「Melody」翻譯過來，代表改善後的公園不僅美麗，且能為地方帶來快樂。

建設局長陳大田表示，考量城鄉發展平衡，此次辦理公園及公廁改善的公園範圍涵蓋豐原區、潭子區、東勢區等區，包含豐原區豐圳公園、慈濟公園、社皮公園、三陽運動公園、翁明公園及中陽公園；潭子區栗林公園、石牌公園、福仁環保公園及東勢區中正公園等10處，總工程經費約1477萬元，總工期225天，預計今年底全數完工，提供不同族群平等且多元的休憩服務，打造充滿特色主題的「小衛星」公園。

陳大田提到，豐原區豐圳公園、中陽公園及慈濟公園、潭子區石牌公園及東勢區中正公園皆為使用年份達10年至20年以上公園，許多既有設施已不符合現在的使用需求，加上為讓山城居民共享共融公園，建設局進行公園改善並導入許多主題或特色。

舉例來說，豐圳公園以「遊樂市集」為主題，東勢中正公園則將鄰近的大雪山意象導入公園地形設計，計畫翻新遊戲場，增設共融鳥巢式鞦韆、輪椅式共融轉盤等共融式遊具，另也將翻新公園廁所，使公廁變得更加明亮，整修時並將考量蹲座廁間比例與改善地面高地差。

今日典禮除了黃副市長、建設局陳局長，市府客委會主委江俊龍、立法委員楊瓊瓔、市議員王朝坤、陳清龍、張瀞分、陳本添、冉齡軒及多位地方里長均到場共襄盛舉。

(中時 )