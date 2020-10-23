木蘭聯賽精選十大精彩進球

今年木蘭女足聯賽由花蓮重返榮耀封后，不過女將們的賽季還沒結束，仿照美國職足大聯盟（MLS）的首屆「木蘭聯賽盃」，24日將在台北田徑場點燃戰火，由台北熊讚vs.高雄陽信、桃園國際vs.新北航源，拚搶兩張4強門票。其中陽信繼日將若林美理後，又引進美籍好手西耶娜（Sienna Zabroski），讓這場「熊雄大戰」更有看頭。

高雄陽信今年在木蘭聯賽墊底，不過第3循環加入被喻為「木蘭最強洋將」的若林美里，加上高雄市長陳其邁到場加持，終於在球季最後1輪由丁家英攻入全場唯一進球，以1比0拿下本季首勝，也是相隔1617天再嘗主場勝利滋味，對手正好就是台北熊讚。

那1敗不影響熊讚拿下聯賽老三，不過聯賽盃採單淘汰制，兩支均以熊為吉祥物的隊伍在24日下午4時半狹路相逢（熊讚vs.熊妹），只有一隊能殺入4強，取得對決聯賽亞軍台中藍鯨的資格。相對於熊讚以原班人馬應戰，陽信則有「美援」助陣，來勢洶洶。

西耶娜來自美國加州大學河濱分校，是陽信國腳李宛珍的同學，也在她的引薦下來到台灣並完成隔離程序。西耶娜主踢邊中場，她的到來將能強化陽信的邊路攻擊力，至於要讓活棋李宛珍推上鋒線，還是讓兩位加大同學於右路搭檔，陽信教練團還在考慮中。

「對於即將到來的比賽，我有點興奮也有點緊張，」西耶娜在陽信臉書上表示，「我們面臨很多的問題，但是我覺得我們的球隊已經為這場比賽做好了準備，過去幾周我們一直努力訓練並且敲定了適合我們的打法，我很渴望與我的隊友一起上場，在比賽中全力以赴。」

24日另一場聯賽盃則是曾共組球隊闖蕩木蘭聯賽，就連主場都僅相距7公里的桃園國際與新北航源在下午2時交鋒。本季對戰國際以1勝2和占優，航源最大罩門是3次遭遇只進1球的進攻火力。不過航源在「小辣椒」曾淑娥入列後，進攻組織已大有提升，聯賽尾聲受傷的阿娥可望於聯賽盃復出，替航源穿針引線。

此外，航源女足教頭徐翊恰好要在24日結婚，此役只能向球隊告假去當新郎倌，航源兵符將由男足教頭洪慶懷代理，挑戰這場誰輸球、誰放假的「青山路德比」，兩隊勝方將在4強卯上聯賽冠軍花蓮隊。

聯賽盃由參加木蘭聯賽的6隊依戰績排序，進行單淘汰決勝，除11月7日冠軍戰搭配延長賽制，其餘場次若正規90分鐘踢平，則直接進行PK大戰。中華足協希望今年首次舉辦女足聯賽盃，未來能擴大舉辦成類似英格蘭足總盃、德國足協盃、日本皇后盃的賽事，讓更多球隊參與。

(中時 )