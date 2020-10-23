到麥當勞能不能趴下來休息？一位網友分享他在麥當勞被制止的遭遇。他先後被工讀生及店裡廣播告知，「這裡不能睡覺」，他覺得很困惑。在國外10幾年去麥當勞，不曾因為趴著休息被趕過，你已向麥當勞客訴，等待總公司派店主管回覆。對此PO文網友反應熱烈，但幾乎一面給噓聲，更有人一針見血點出關鍵，「規定就是不行，睡在那邊猝死算誰的？」

原PO在PTT八卦政治板提到，中午吃麥當勞，吃完趴在桌上休息，有個工讀生拍了他的肩膀說「先生，這裡不能睡覺」，他手機拿起來開始錄影，請對方再說一次為什麼，後來她說，「怕你不舒服來關心一下」。走了之後，她竟然廣播「此餐廳禁止睡覺」，他驚呼，現在麥當勞是不能趴著休息嗎？

原PO表說，自己已客訴完畢，總公司會請店主管回電。他直言，不明白是不是住在台灣壓力都很大，至少他待國外10幾年，去麥當勞還沒趴著休息被趕過啦……很驚訝鄉民反應這麼熱烈。不過，也有網友懷疑他是在反串。

原PO想公審結果被噴爛，底下留言噓聲連連，「你會去廁所吃東西嗎？餐廳當然不能睡覺，可撥仔」、「本來就不能睡啊，以前縱容不代表可以」、「麥當勞為何有義務讓客人在他們營業場所裡睡覺？」、「還錄影，人家不過講一聲而已，錄殺小啊」、「那是餐廳又不是旅館」、「給你方便當隨便，把別人的好意當成自己的權利？」、「就是有你這種人」、「看到你為難人就不爽啦」、「每次沒位子坐，最討厭這種佔位置睡覺的」、「規定就是不行，睡在那邊猝死算誰的？」

不過，也有人支持他，「其實說是關心你一下還行，但廣播禁止睡覺就太直接了，還以為來到學校了」、「麥當勞有說吃完要客人收盤子嗎」、「哪間啊？不能睡以後不要去」。

(中時新聞網)