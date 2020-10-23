《中天新聞台》年底換照可能不會過關，引起政府打壓新聞自由爭議。前高雄市長韓國瑜表示，「中天一關門，台灣民主也會關門」。《中天新聞台》台中戶外開講，參與民眾穿著「鋼鐵韓」藏青色飛行夾克、韓2020大選競選小物到場聲援，會場充滿韓國瑜元素。

中天新聞台特別在10月23日到25日連續三天，在台中、台北、新北等三地舉行「反關台，挺中天」戶外開講，邀請該台節目主持人王又正、馬千惠、周玉琴、林嘉源、戴立綱等人主持開講，號召民眾捍衛新聞自由。

台中場在醒修宮登場，據香港媒體《中評社》報導，該場戶外開講，參與者多穿戴青天白日旗裝飾衣物、帽子，現場還有攤商擺攤販售相關紀念品。還有許多韓粉也自主到場聲援，並穿上先前紅極一時的鋼鐵韓飛行夾克、頭戴韓2020大選的競選鴨舌帽，現場更有人高喊，「挺韓國瑜就要挺中天」。

韓國瑜曾透過臉書發文表態挺中天，「沒有唱反調的媒體，是一個獨裁國家最鮮明的特徵」，並沉痛表示「中天一關門，台灣民主也會關門」，引來韓粉相挺。

(中時新聞網)