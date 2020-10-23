薛姓警察去年1月發現黃姓妻子經常晚歸，發現她舉止怪異，隔月查看妻子手機竟發現摩鐵裸照，才發現妻子跟不明男子出遊過夜，薛警委託友人觀察妻子，抓到妻子長期與黃姓客運司機偷情的證據，之後聯絡警方抓姦在床。薛警心痛不已與黃妻協議離婚，並向黃男求償150萬元。新北地方法院審理終結，判黃男須賠償60萬元，全案可上訴。

判決書指出，薛警與妻子2003年1月21日結婚，2人鶼鰈情深育有2位子女，薛警去年1月間發現妻子經常晚歸，甚至比他晚回家，便開始注意她的行蹤。妻子同月向他提及要跟女同事去台南2日遊，他雖懷疑妻子，但仍尊重她沒有多問。但隔月間他卻發現妻子手機內有摩鐵照和寫有「我是老婆」的裸照，才發現他根本被戴了綠帽。

薛警傷心之餘，委託友人觀察妻子行蹤，意外發現妻子偷情的對象竟是黃姓客運司機，妻子搭乘客運時經常趁機與黃男擁抱、親吻，黃男甚至在汽車旅館打卡評分，評分照片內竟出現妻子衣物、鞋包，薛警知道妻子行蹤後，當場抓姦在床。

事後，薛警與妻子協議離婚，並對黃男提出150萬元賠償，並將客運公司列為連帶求償對象。但新北地院認為此案屬黃男和黃女私人行為，客運公司無須負連帶賠償責任，但黃男已侵犯薛警配偶權，判他賠償60萬元，全案可上訴。

(中時 )