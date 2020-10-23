人過了50歲，除了體力、肌力、骨質會逐漸流失外，「大腦」也會逐漸萎縮，到60歲開始更是以每年0.5%的速率萎縮，持續萎縮可能會增加未來罹患認知功能障礙或失智症的風險，但許多人並未有所警覺，直到晚年出現狀況，才意識到大腦健康的重要，發現時卻為時已晚。

董氏基金會食品營養中心引述2018年發表於PLOS ONE期刊，由加州大學洛杉磯分校研究35位非失智、45至75歲的中老年人，結果發現久坐與腦部內側顳葉厚度減少相關，而該區域主要為掌管海馬迴及記憶功能。推測久坐可能會減少腦神經新生、血管生成及神經突觸可塑性，並且增加發炎反應，而影響了海馬迴的健康。

此外，根據2016年發表於JAMA Psychiatry《美國醫學會雜誌》期刊的研究，針對3247位18至30歲成人追蹤25年，利用3種測試評估語言記憶力、執行能力、反應速度等認知功能後發現，相較於多運動少看電視的人，少運動且每天看電視超過3小時的人，日後認知功能較差的機率明顯高出1倍。

董氏基金會食品營養中心表示，許多研究顯示，運動可延緩大腦退化、預防失智，而提升腦力、延緩失智則需要從年輕、中年開始超前部署，呼籲久坐不動的銀髮族，可透過「+10行動」每天多花10分鐘活動身體，期盼國人能藉由活動、運動、社交互動，讓健康一如往常，成為不受年齡限制的「無齡世代」。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉建議，每天比現在多花費10分鐘活動身體，習慣後再循序漸進增加強度，「+10行動」如下：

1.保持忙碌、不久坐。

2.利用樓梯上下樓。

3.做家事。

4.看電視時可進行簡易運動和伸展。

5.外出時增加走路、騎腳踏車機會。

6.走路去比平常遠的超市購物。

7.多利用附近的公園和運動設施。

8.參加當地的運動社團。

9.在休息日與家人朋友外出。

10.行走時儘量邁開大步快速行走。

許惠玉主任也提醒尚未邁入銀髮階段的民眾，因50歲過後大腦開始萎縮，需透過運動預防及延緩失智症的發生，越早開始，效果越好。而運動的另1項好處是能增加社交互動，除了讓運動更加有趣容易持續之外，互動對於大腦和情緒的改善都有幫助，也能增加自信心、滿足感。

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(中時新聞網)