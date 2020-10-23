從師大商圈爆紅的「2D Cafe/2D Taiwan」首度插旗信義區百貨啦！以漫畫咖啡廳為主打特色，先前光是一開幕就引發轟動，就連平日都是天天客滿，想吃一定要排到天荒地老，如今全球旅客來台必訪的台北101也進駐了！

不同於師大分店的「日本日常」、新莊「歐洲風」、高雄「超跑風」和台中「遊樂園風」，台北101象徵匯集各國旅客的場所之外，因此驚喜以飛機和機場為主題，傳遞台灣與世界接軌的概念，來到這裡完全可以體會100分的「偽出國」感。

台北101象徵匯集各國旅客的場所之外，因此驚喜以飛機和機場為主題，傳遞台灣與世界接軌的概念，來到這裡完全可以體會100分的「偽出國」感。（圖／楊婕安攝）

店內裝潢以一貫的經典「黑白線條」去設計，從入口處就是超可愛的「安檢門」造型，一進店會先收到「登機證」，內部空間皆使用2D的繪畫視覺效果，包含行李箱餐桌椅、機艙座位區，甚至連機場大廳的行李輸送帶都看得到，神還原各種出國場景。

台北101象徵匯集各國旅客的場所之外，因此驚喜以飛機和機場為主題，傳遞台灣與世界接軌的概念，來到這裡完全可以體會100分的「偽出國」感。（圖／楊婕安攝）

除了用餐環境逼真到不行，更連餐點都是萌翻天的「飛機餐」！原先的招牌咖啡飲品之外，台北101店更會每日推出2款限定餐，也有輕食類的佛卡夏三明治及貝果，以煙燻鮭魚搭配CREAM CHEESE，口感濃郁令人一吃就愛不釋口。

輕食類的貝果以煙燻鮭魚搭配CREAM CHEESE，口感濃郁令人一吃就愛不釋口。（圖／楊婕安攝）

除了用餐環境逼真到不行，更連餐點都是萌翻天的「飛機餐」！（圖／楊婕安攝）

而在飲品的部分則要大推「泰式奶蓋茶」，有別於一般的泰式奶茶，將奶蓋也做成泰奶口味，讓整體口感喝起來加倍清爽的，絲毫不甜膩，是連老闆都熱愛的不敗款！另外抹茶淋醬蛋糕、提拉米蘇冰淇淋也相當值得一試。

提拉米蘇冰淇淋、抹茶淋醬蛋糕也相當值得一試。（圖／楊婕安攝）

離開前，別忘記看看櫃台區滿滿的2D設計周邊商品，尤其有著「Life is 2 short. Do more.」標語的隨行杯，請各位簡約控一定要收！也有一系列黑白潮T和後背包等，絕對讓人買到失心瘋。

離開前，別忘記看看櫃台區滿滿的2D設計周邊商品，尤其有著「Life is 2 short. Do more.」標語的隨行杯，請各位簡約控一定要收！（圖／楊婕安攝）

(中時新聞網)