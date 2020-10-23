民視新型態綜藝節目《幸福保衛戰》，本週邀請到張克帆與老婆双兒、Paul與老婆咪咪，兩對夫妻檔前來挑戰。而張克帆在「乘風破浪」關卡時，雖然闖關未成功，但他以超帥的「鷂子翻身」跌落，讓主持人孫協志直呼：「真是老當益壯」，一番話讓眾人笑翻。

在推你「曬太陽關卡」時，老婆双兒更是直接求饒，請他推小力一點，以後會好好對待他，張克帆驕傲說：「本年度還沒這麼有地位過」，不過接連兩次挑戰都因推太小力而宣告失敗，張克帆才承認怕老婆掉到麵粉堆裡，讓眾人笑他原來還是很怕老婆的。

「推你曬太陽」因為道具軌道加長，主持人再度示範遊戲玩法，只見王仁甫向孫協志告白：「請你相信我，這麼多年的感情，我一定會讓你安全到達那個區域，我不會讓你掉下去」，兩人深情對望之後，竟借位「嘴對嘴」，隨後更是沒抓準力道把孫協志推倒在軟墊上，讓現場歡笑聲不斷。《幸福保衛戰》週六晚上10點播出。

張克帆挑戰乘風破浪單元。（民視提供）

張克帆與老婆双双挑戰推你曬太陽。（民視提供）

Paul與老婆咪咪示範雙人瑜珈。（民視提供）

孫協志與王仁甫挑戰示範推你曬太陽單元。（民視提供）

(中時 )