美國大選進入倒數階段，共和黨總統候選人川普與民主黨總統候選人拜登誰會勝出，持續引發各界關注。對此，律師、國民黨考紀會主委葉慶元在政論節目中分析指出，「我覺得如果川普真的當選，對台灣不見得真的有利...，甚至進一步對台灣做出某種程度的犧牲。」

針對美國選情，葉慶元在政論節目「少康戰情室」中提到，「我覺得拜登是樂觀的，因為大概七個關鍵州，幾乎川普要全部拿下來才有可能勝選，兩個很關鍵的州，分別是賓州有和密西根州，加起來有36張票，最新民調都是拜登領先，你說拜登要兩個都輸掉，我覺得機率實在有點低...」。

葉慶元進一步說，「川普反中的大旗舉很高，可是反過來他第二任的時候，其實反而沒有包袱，前面打的反中，其實當選有更大的揮灑空間，就像民進黨打著反中旗幟，當選之後其實在跟對岸和解上是可以做更多，當然民進黨選擇不要，那是另外一回事。」

葉慶元提到，「如果拜登當選的話，他可能有更大負擔，因為川普這麼反中，然後你今天當選了以後，那共和黨的勢力會不斷地壓迫他對於大陸的立場，就反而是困難的。」他直言，「所以我覺得如果川普真的當選，對台灣不見得真的有利，因為他可能要忙著去修補跟大陸的關係，甚至進一步對台灣做出某種程度的犧牲，因為他就是一個商人，怎麼樣能夠對他現下最有利，他就會去做，我覺得沒有辦法相信他。」

(中時新聞網)