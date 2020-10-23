終於不是濕冷的天氣了！根據氣象局資料指出，明(24)日北方乾冷空氣南下，水氣逐漸減少，各地降雨情形變得比較零星，北部平地降雨也會慢慢停止，但受到東北風影響各地低溫約19至21度。天氣達人彭啟明也指出，周末全臺灣各地的天氣大致穩定，都是多雲到晴的天氣，可以好好把握難得的好天氣。

今日是二十四節氣當中的「霜降」，是秋季最後一個節氣，正意味著天氣將轉冷，冬天將到來。而今日天氣受到東北季風及颱風外圍雲系影響，氣溫稍涼屬於雲量偏多的型態，各地低溫約落在18至21度。

至於明日天氣，象局則指出隨著颱風逐漸遠離，加上北方乾冷空氣南下，水氣逐漸減少，各地降雨情形變得零星，北部平地降雨也會慢慢停止；溫度方面，由於受到東北季風影響，各地低溫約19至21度，白天高溫在北臺灣約21至23度，中部及花東地區約25、26度，南部地區約27至29度。

臉書專頁「天氣風險 WeatherRisk」則表示，天氣正逐漸好轉當中，由於北方的乾空氣正在南下，把雲雨帶逐漸向南推離，這對北部來說，雨終於不再下了。到了周末全台灣各地的天氣大致穩定，除了基隆東北角、宜蘭之外，都是多雲到晴的天氣，可以好好把握難得的好天氣，但要注意早晚會有風大、偏涼的情形。

(中時新聞網)