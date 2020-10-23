大陸22歲男星張元坤，受到藝人黃渤提攜，在陸綜《極限挑戰》、《忘不了餐廳》曝光，由於長相俊俏不僅成為媒體寵兒，也累積一票死忠粉絲力挺，未料卻被踢爆私下不僅搞大粉絲肚子，事後還神隱不願幫出墮胎費，立刻引發網友議論。

張元坤被網友踢爆與粉絲發生關係，導致對方懷有身孕，事後發現對方懷孕後，竟立刻將對方封鎖，根據網友提供的對話紀錄，有個包含張元坤母親的3人群組，只見女方母親也逃避此事，另外依據產檢預約紀錄及超音波顯示，女方還疑似懷上雙胞胎，但張元坤不僅神隱逃避責任，就連3.5萬墮胎費也不願支付，甚至還疑似腳踏多條船，渣男行為引起網友撻伐。

網友公開張元坤的對話紀錄。（圖／微博）

對此，張元坤所屬瀚納影業表示3個月前已經和他解約，相關訊息在今年7月後就停止更新，若此事屬實勢必重創剛他起步的演藝事業，不過消息曝光至今多時，仍不見他對此事做出相關回應。

對此網友紛紛留言怒斥：「才年紀小小就學會當渣男，以後要是成名了還得了」、「根本就自己毀掉前途看好的演藝事業」、「還是早點出來交代清楚比較實在」。

(中時新聞網)