半導體巨頭英特爾與南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）日前共同宣布，英特爾的NAND Flash及存儲業務以90億美元出售給SK海力士，震撼半導體產業，日媒分析，這筆併購案可能激化今年累計已經超過千億美元的半導體投資案件，加上英特爾積極轉型，可能讓美國生產晶片的能力受到影響，讓NAND Flash成為陸美科技冷戰的新焦點。

台積電創辦人張忠謀曾稱英特爾為「700磅大猩猩」，形容該公司在半導體產業的強大地位，但經過10年，半導體產業環境出現大變化，台積電成為晶圓代工領域霸主，處理器市場雖仍以高市占率穩占龍頭寶座，但也不能忽視AMD的急起緊追，今年更在新冠肺炎疫情，帶動遠端需求暴增，以及高效能運算(HPC)、資料中心業務等，繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）一躍成半導體產業市值最高的企業。

去年蘋果與高通針對專利權訴訟達成達成世紀大和解後，英特爾隨即宣布退出5G 智慧手機數據晶片事業，事後的文件指出，主要是高通的不公平競爭所逼，才會將數據機晶片業務出售給蘋果。

至於這次的併購案，英特爾的NAND Flash的固態硬碟（SSD）業務、NAND Flash部件及晶圓業務、大連NAND Flash晶圓廠都出售給SK海力士，英特爾僅保留特有的Optane業務。

《日經亞洲評論》則是針對這起併購案列出5點分析：

第一，SK海力士、英特爾這2家公司的NAND業務分別市占排名為第5和第6，雖分別來看不足以掌握定價權，但若併購後的市占率將超過第2的鎧俠，也就是說，SK海力士的產品將更有競爭力。

第二，目前NAND市場競爭激烈，就算是領導者三星電子，其盈利表現也不甚滿意，但在英特爾出售給SK海力士其NAND業務後，若在加上鎧俠的市占率將達38.4％，將高於三星35.9％，目前SK海力士已經購買鎧俠的37.4億美元可轉換債券，讓SK海力士對三星發起挑戰，美光和威騰電子也可能採取行動應對。

第三，目前鎧俠受到陸美科技產業競爭、華為禁令影響，該公司決定暫停IPO，導致SK海力士目前無法在公開市場收購鎧俠股權，加上威騰電子可能反對，讓SK海力士布局受到限制。此外，紫光集團在旗下子公司長江存儲快速增長NAND業務支持下，加上大陸全力發展半導體產業，可能讓市場競爭變得更激烈。

第四，英特爾出售在大連的晶圓廠，可能讓1家大型美企在大陸的生產基地轉移至1家韓企。大陸半導體自給率2019年僅達16％，原本在2025年要達到自給自足的目標可能無法達成，但可能降低英特爾生產晶片的能力。

第五，也是最關鍵的重點：英特爾是否正在調整該公司一直以來的「垂直整合製造」（IDM）生產模式，就以競爭對手NVIDIA、AMD所取得豐碩成果來看，無廠半導體廠商可能是考慮的發展方向之一。

英特爾22日公布第3季財報，儘管獲利達到預期，但警告資料中心的客戶出現去庫存化跡象，拖累盤後股價重挫逾10%。值得注意的是，英特爾執行長Bob Swan也透露，英特爾明年1月將決定是否將7奈米轉單、外包給台積電，並強調「對台積電的能力非常有信心」。

不過，有專家認為，美國政府為了加強在美生產半導體能力，加強與北京當局長期的科技產業對抗，據傳美國國會打算提出250 億美元的補助金，吸引美國半導體廠商返美生產。此外，台積電也在今年5月宣布將赴美國亞利桑那州設廠，用以生產5奈米製程，藉此降低美國所需的晶片在海外生產的風險。

(中時新聞網)