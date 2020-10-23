據共同社報導，日本防衛相岸信夫23日在防衛省與美國印度太平洋司令部司令戴維森海軍上將（Philip S. Davidson）舉行會談，一致同意朝著實現日美推進的「自由開放的印度太平洋」構想，推進防務合作。

岸信夫指出：「為了地區的和平與穩定，日美同盟的作用比以往更加重要。」戴維森考慮到中國在東海和南海的動向，強調「有必要防備威脅，守護基於法律的國際秩序」。

日本外相茂木敏充也與戴維森在外務省舉行會談，確認了推進美軍普天間機場（沖繩縣宜野灣市）搬遷至名護市邊野古。茂木說：「希望強化日美同盟的應對力和威懾力。」戴維森提及此前的日美澳印四國外長會議，表示肯定稱：「四國展現了致力於印度太平洋構想的強有力的推進力。」

日本首相菅義偉22日在官邸與戴維森會面。兩人對單方面改變東海及南海現狀的嘗試表明「嚴重關切和強烈反對之意」。此舉考慮到中國軍事活動的擴大。雙方就北韓局勢交換意見並確認合作。兩人還一致同意，將維持日美同盟的威懾力，同時推進減輕沖繩縣的美軍基地負擔。

面向實現日美提出的「自由開放的印度太平洋」構想，兩人也商定將深化合作。

(中時 )