南韓民眾施打流感疫苗後頻傳死亡案例，導致民眾心慌。根據南韓疾病管理廳（KDCA）統計，自10月16日傳出接種南韓國產流感疫苗第一起死亡病例後，短短7天死亡人數已增至36人，而且光是22日就暴增20例。不過KDCA表示，並未找到首例死亡病例與流感疫苗之間的直接關聯，因此暫時不會停止流感疫苗接種計畫。但鑑於民間的疑慮、加上專家意見不一，明日（24日）將召開會議進一步討論流感疫苗接種計劃。

不過南韓醫學協會（KMA）認為，政府應該考慮將全國流感疫苗接種計畫暫緩1周。但南韓疫苗學會（KVS）認為應該繼續接種，因為流感疫苗與死亡的因果關係尚未確定。

南韓民眾對於流感疫苗的疑慮有增無減，慶尚北道浦項市已自行宣布自23日起至29日為止，暫停施打流感疫苗，並呼籲私立醫院等民間醫療機構配合，在確認疫苗安全性之前暫緩接種作業。濟州道內已有72處民間委託醫療機構同意將接種作業延後一周，也有部分醫療院所乾脆公告中止施打疫苗。

不握疾管廳今日下午發布新聞稿表示，地方政府不得自行延後施打疫苗。

部分專家認為，死亡病例的死因和疫苗有關聯的可能性不大。首爾大學附屬醫院感染內科教授金男重表示，今年疫苗出現保冷失效、白色顆粒等事件，無疑導致民眾對疫苗安全產生疑慮，但流感疫苗的致死率幾乎是零，疫苗的安全性應該沒有問題。

南韓建議18歲以下，以及65歲以上國民優先施打流感疫苗，不料從16日開始，陸續傳出有民眾疑似施打疫苗後死亡。專家指出，若是對疫苗出現排斥反應，患者常伴隨呼吸困難、過敏性休克等急性反應，如果是接種過程不衛生，則會出現敗血症、吉巴氏綜合症（GBS）等症狀。

據悉，過世的17歲少年生前除了有過敏性鼻炎外，並無其他慢性病史，接種疫苗前後也沒出現異常反應，確切死因仍有待進一步釐清。

(中時 )