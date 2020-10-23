中國人民銀行23日發布公告，就人民銀行法修訂草案公開徵求意見，徵求意見稿規定人民幣包括實物形式和數位形式，為發行數位貨幣提供法律依據，防範虛擬貨幣風險，明確任何單位和個人禁止制作和發售數位代幣。

人行擬加大對金融違法行為的處罰力度，規定對情節嚴重的違法行為可以加重處罰，罰款上限提高至人民幣2,000萬元；對取得人行許可的機構增加責令暫停業務、吊銷許可證、市場禁入等處罰措施。

徵求意見稿將促進金融服務實體經濟寫入立法目的，引導金融體系回歸服務實體經濟的根本定位。

(工商 )