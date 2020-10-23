人行擬以立法防範虛擬貨幣風險 21:102020/10/23 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行23日發布公告，就人民銀行法修訂草案公開徵求意見，徵求意見稿規定人民幣包括實物形式和數位形式，為發行數位貨幣提供法律依據，防範虛擬貨幣風險，明確任何單位和個人禁止制作和發售數位代幣。 人行擬加大對金融違法行為的處罰力度，規定對情節嚴重的違法行為可以加重處罰，罰款上限提高至人民幣2,000萬元；對取得人行許可的機構增加責令暫停業務、吊銷許可證、市場禁入等處罰措施。 徵求意見稿將促進金融服務實體經濟寫入立法目的，引導金融體系回歸服務實體經濟的根本定位。 (工商 ) #人行 #防範 #虛擬貨幣 #風險 #徵求意見稿 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國巨前人資長被控偷吃女老總 檢認女方自願不起訴 13:382020/10/23 社會 北市捷運大安站出口發生槍手隨機開槍 民眾紛走避無人傷 20:192020/10/23 社會 綠狂封殺在野黨監督萊豬進口法案 藍批已淪為行政部門的立法局 13:322020/10/23 政治 操盤心法－台灣半導體產業將進入價值調整階段 04:102020/10/23 證券．權證 專家傳真－APEC倡議將中小企業及電商納入AEO計畫 04:102020/10/23 專題周報 仲利國際首發境外美元債 投資人青睞 04:102020/10/23 證券．權證 劉鶴唱旺陸經濟 今年實現正成長 04:102020/10/23 產業財經 商品期貨趨勢專欄－美刺激法案樂觀 支撐金價高檔 04:102020/10/23 證券．權證 公股銀衝電支 推帳戶連結服務 04:102020/10/23 投資理財 新北都更106專案首案通過，審議時間僅20天 17:032020/10/23 區域情報-新北 財經熱門新聞 台積電5奈米趕貨！華為Mate 40對戰蘋果i12 最後贏家曝光 - 財經 巨獸輕量化！英特爾拚轉型 日媒：恐釀陸美科技冷戰新焦點 - 財經 重新關注紓困案發展 美股開盤小漲 英特爾狂瀉10％ - 財經 群創：面板2021旺全年 - 財經 - 工商時報 從2件事洩玄機 謝金河感嘆「香港走味了」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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