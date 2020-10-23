張景嵐主持的旅遊節目《2019小姐姐去哪兒》，介紹中台灣的私房景點和美食，不僅挑戰從未嘗試過的衝浪、捕魚、劍道、騎馬等，更因為台中美食太多，體重有上升趨勢，主持風格自然不做作，獲網友一致好評，她也接下第二季主持棒，帶觀眾深入探訪台中的各大美食景點，並介紹更在地的台中文化。

第二季全數邀請男來賓，也都和張景嵐有私交，互動起來也格外有默契，讓她印象最深刻的來賓是大鶴，笑說因為大鶴對她的言行舉止非常不客氣，常激起她內心的小惡魔想要反擊，卻也因為這樣蹦出有趣的火花。

張景嵐覺得最具挑戰的是水肺潛水，當時對潛水完全沒概念，也不知道要害怕，到了水下11公尺時，忽然忘記怎麼換氣，眼鏡跟嘴巴裡面都是海水，急著想要趕快上去卻被教練阻止，原因是肺會爆掉，笑說自己當時不怕是屬於無知的那種，也因為這次的經驗讓她對自由自在的大海有憧憬，希望可以考到潛水證照。《小姐姐去哪兒第二季》24日起每週六下午5點30分三立都會台首播，並於MTV台、三立綜合台、三立國際台等平台播出。

(中時 )