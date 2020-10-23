好市多推出鋼鐵人套裝，讓許多孩子們失心瘋，玩到不願脫下 (圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多每隔一段時間就會推出許多獨特商品，吸引不少民眾定時報到，近日賣場又推出了價格397元的商品，讓家長一看到直呼根本是「兒童殺手」，自己孩子已經玩到失心瘋了。

男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO出照片分享，表示自己去逛好市多台中店，看到賣場新上架了「鋼鐵人套裝」，價格僅397元，覺得優惠就買回家給兒子穿，沒想到兒子一穿後就再也不願意脫下來，讓他哭笑不得，直呼「小孩已經玩到失心瘋」。

好市多的鋼鐵人套裝造成家長搶購風潮，不少人直說月底幼稚園萬聖趴一定到處都是小鋼鐵人 (圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

不少家長看到後隨即分享自家小孩Cosplay的照片「我家兒子也超愛」、「估計月底萬聖節幼稚園Party都是小鋼鐵人了」、「已經買了，397元就能讓兒子玩到爽，省下一堆錢XD」、「今天逛好市多一堆家長在搶」、「可以當兒子生日禮物了」。

其實好市多除了鋼鐵人套裝外，也推出了一系列漫威其他角色套裝，例如美國隊長、蜘蛛人等，如今已成為許多小孩的最愛。

(中時新聞網)