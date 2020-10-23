22歲金慧真成為新科韓國小姐。(取自韓網)

金慧真私照身材火辣。(取自韓網)

金慧真私照起底。(取自韓網)

2020韓國小姐選美比賽今(23日)舉行總決賽，最終由22歲女大生金慧真拿下后冠。不過今年比賽與往屆特別不同，決賽要求佳麗們「素顏+穿上不暴露身體的正式套裝」出場，據韓媒報導，佳麗們在聽到此規定時，都難以掩飾自己的慌張。

韓國小姐（MISS KOREA）是韓國一年一度的選美盛事，比賽分為真、善、美三部分，各部分會分別選出冠亞季軍一名，當中以「真」小姐為最高榮譽，是真正的韓國小姐。

今年決賽結果出爐，由正在就讀首爾同德女子大學廣播演藝系的22歲女大生金慧真拿下冠軍，年紀最小的19歲佳麗劉書彬則居亞軍。同時網友也起底出金慧真有別於台上端莊形象，大曬性感身材的爆乳私照。

對此網友五花八門，「只能說一般，在裡面不算最漂亮」、「應該不允許整容妹子參加選美」、「自然美才是真善美」、「一眼看過去都長一樣」、「好好的選美變成大家來找碴」、「冠軍真的漂亮」。

(中時新聞網)