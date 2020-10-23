八大綜合台《世界第一等》日前介紹「牛奶海」大獲網友及觀眾好評及迴響，敲碗能再介紹更多私房打卡景點，製作團隊因而規劃中央山脈起點「烏岩角」，安排主持人唐振剛挑戰攻頂。「鳥岩角」是近年喜愛攀岩及獨木舟的旅客必訪景點之一，製作團隊這次以「全視角」拍攝方式，讓觀眾透過鏡頭再次發現台灣的美。

由於「烏岩角」地勢險峻，節目特別請到登山神手詹喬愉擔任安全嚮導。拍攝當天，為了在最佳時間登頂，團隊凌晨3點就起床整裝待命，想不到天候不佳，過程中唐振剛吃盡苦頭；不僅遇上海浪過大，船隻不好停靠岸，還要克服山壁上的破碎岩層，因為雨水變滑不好施力，令他一度累喊：「要征服護國神山的起點，真的大不易！」

攀爬過程數度有驚無險，唐振剛透露：「沿途都只能靠繩索及石頭間的落差來攀爬而上，一開始爬的地勢就接近90度相當陡峭，中後段還幾乎沒有斷層可以踩，腳步與手抓的地方都是靠教練指示，真的一度爬到手沒力。」加上峭壁鄰海關係，岩層變得較脆弱，「以為石頭很堅固，當你對它施加力氣後，它就會鬆動，不小心整個人還會跟著石頭滑下去」。

唐振剛克服腳程上的險峻，最後完成攻頂，唐振剛直呼：「好值得，好有成就感，果然不負它是中央山脈起點的威名」。此外，本集節目也將帶觀眾深入了解南澳的休閒娛樂，跟著在地人的腳步，在路邊看似不起眼的小池塘，竟能抓到手掌大的過山蝦、日本絨螯蟹，到了沙灘還撈到要價不菲的「好康」，讓唐振剛忍不住讚嘆連連。

唐振剛克服腳程上的險峻，成功攻頂「烏岩角」。（八大提供）

唐振剛挑戰自我極限，攀爬中央山脈起點「烏岩角」。（八大提供）

(中時 )