已故資深製片人、發行人江文雄獻電影50年，連同製片發行一共有420幾部，他在生前談到李行很是敬佩，曾透露李行當年執導的《海鷗飛處》，有人想給李行100萬台幣搶版權，遭李行堅拒。江文雄淡出電影後，幾乎被遺忘，他的兒子江孟佑很感謝李行催生24日的追思會。

江文雄和名唱片製作人劉家昌、影帝柯俊雄、影后甄珍、林青霞、秦祥林、秦漢和香港永遠的天王巨星劉德華都是他年輕時代的好友，因為疫情關係，許多星友無法邀請參加追思會。

江文雄帶著鼻藥管這2年深居簡出，資深記者倪有純為了撰寫他的口述自傳《臺灣電影的輝煌年代--江文雄半世紀的傳奇》，前段時間側身採訪他，倪有純說：「他去世前似有感應，特別提到感謝台大醫院的心臟科醫師王宗道，2年前因獲知王醫師在美國發表腳部血管阻塞手術成功案例，接受王醫師動手術，一般醫師頭痛醫頭，王醫師竟還關心他的心臟，多裝了1支心臟支架，讓他能自由行走、多活了2年。」

追思會來的都是他30多歲前後的知交好友，也有些愛慕他的電影人，包含邀集推廣台灣電影打入國際市場的邱復生，與江文雄同是九份人的名導吳念真錄製影片追思，還有《錯誤的第一步》、《凌晨六點槍聲》男主角李小飛等人參與追思。

(中時 )