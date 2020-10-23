荔枝椿象是台灣知名害蟲，吸食寄主植物，會造成花穗枯萎、果皮發黑、落花落果或生長不佳，嚴重甚至會造成果樹死亡，而現在彰化縣政府農業處，開出每公斤1000元的價格，收購荔枝椿象成蟲，鼓勵當地居民幫忙除害蟲，又可以賺賺外快。

荔枝椿象從2011年開始，蔓延到台灣並對作物造成嚴重危害，由於荔枝椿象從腹部噴出具腐蝕性的毒液來防禦，因此在野外幾乎沒有天敵，唯一的天敵就只有平腹小蜂；而人類也不要徒手抓荔枝椿象，若被毒液噴到皮膚，會導致灼傷，延誤就醫可能會留下疤痕。

彰化縣政府農業處表示，荔枝椿象越冬期，活動力下降且較脆弱，經常聚集在向陽處茂密的樹冠葉叢裡，因此只要戶籍是彰化縣民，12月3日以前，可利用長條捕蟲網，將抓到的荔枝椿象放進容器，每週一至週四上午9點，到下午4點，拿到各個市公所農業課，每公斤計價1000元，不過荔枝椿象以外的雜質物不算。

政府大手筆收購害蟲 超狂農民驚人收入曝光(圖片台中市府提供)

先前台中市農業局也是為了鼓勵農民，採摘荔枝椿象產卵葉片，收購價從一片2元提高到5元，且今年受新冠肺炎影響，農民收入減少，霧峰、太平、神岡、大里等地農民，卯起來摘產卵的龍眼樹，和荔枝樹葉片，曾有一名霧峰果農，送來4萬片荔枝椿象產卵的葉片，大賺20萬元；也有人1天就繳上2000片，日賺萬元。

(中時新聞網)