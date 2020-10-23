美國國家廣播公司（NBC）針對川普和拜登的辯論訪問3位學者，他們均認為，與混亂失序、惡評如潮的首場辯論對照，雙方都大有進境，而拜登表現略優於川普。內華達大學教授兼辯論隊顧問湯普森說，這場辯論比首場大有進步，俐落應對的主持人維爾克居功厥偉，「2位候選人有成人的樣子。」但他吐槽，川、拜的禮貌分數脫離最低點，「美國人民不必覺得太興奮。」

湯普森指出，川普克制脾氣讓他加分，但他沒能吸引基本盤以外的選民。湯普森引用網球術語說，川普沒等到口才向來不佳的拜登犯下「非受迫性失誤」。反觀拜登多次展現同理心，把自己塑造為能團結全國的總統。

密蘇里大學政治傳播研究院的麥金尼說，川普「有時顯得忐忑不安，但相當自制。」他評論，川普從民調學到教訓，不過「這樣的川普，不是貨真價實的川普。」麥金尼說，拜登為應對川普對他和家族的攻擊，沒有慌了手腳，更重要的是，拜登未犯下「可能令支持者緊張冒汗的嚴重失言或突槌。」

俄亥俄州奧特本大學傳播教授米爾沙普說，拜登展現出自己是個有計畫的領導者，即使川普意圖把他描繪為職業政客，但殺傷力很有限。

(中時 )