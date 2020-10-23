九太科技射手余純安先前夏季籃球挑戰賽連1場都沒打，原因是他自認信心不足，也找不到場上節奏，多虧九太董事長沈會承親自跟他當面懇談，總算讓他重拾往日射手本色，23日幫助九太在Molton超級籃球挑戰賽以68比63險勝台銀。

「沈董在上次比賽打完後，突然在練球時叫我跟他聊聊，他告訴我別想太多，就是上場好好打球就對了，」23日拿下15分的余純安表示，「聽到老闆親口講這些，當然對我幫助很大，否則我壓力有多大啊，這恐怕外界的人都不知道。」

余純安表示，今年已是他打球生涯第8年了，無論是在金酒、台銀或九太等隊，他都碰上同位置球員很多，造成上場空間遭到壓縮的尷尬情況，「感覺自己8年來都是這種狀況，可是假如都打了8年都沒有成長的話，那我真的很慘！」

畢竟余純安的小孩才剛出生，現在才11個月大，為了自己的家人與小孩，他說什麼也必須好好賺錢養家，「如今小孩子都出來了，我當然還須好好過日子，小孩的奶粉錢也要好好賺，現在就是努力上場打球，盡量讓上面看到自己表現。」

其實余純安最近更開始做一項過往從來不做的事，就是看很多的比賽影片，「看影片並非代表我想要退休當教練或分析師了，我只是想要知道對方要做什麼，甚至可以輔助球隊，有時候我都看到凌晨一兩點，累到自己隔天都感覺沒力了。」

(中時 )