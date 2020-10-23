美國總統大選最後一次電視辯論落幕後，投資人重新將目光擺在新一輪經濟刺激法案何時過關，雖然已經超過美國眾議院民主黨議長佩洛西（Nancy Pelosi）所稱48小時內過關的承諾，但市場對於新紓困案態度已經成何時過關的情緒，美期指盤前平盤震盪。道瓊指數周五(23日)開盤上漲64.16點、以28,427.82點開出，英特爾股價大跌超過10%。

截至台北時間23日晚間9點35分，道瓊指數上漲55.14點或0.19%、暫報28,418.80點；標普500指數上漲8.35點或0.24%、暫報3,461.84點；代表科技股的那斯達克指數開盤小漲後隨即翻黑下跌9.16點或0.080%、暫報11,496.85點；費半指數遭英特爾跌勢拖累，下跌0.63%。

4大科技巨頭股價表現漲跌不一，電動車大廠特斯拉今年第三季財報雖亮眼，但卻證實召回在大陸進口Model S和Model X 總計近5萬輛車，這些車進口時間落在2013年9月17日至2018年1月15日，在上海超級工廠落成後，進口特斯拉銷量降至百餘量，特斯拉股價開盤也走跌逾1%。

英特爾22日盤後公布第3季財報，儘管獲利達到預期，但數據中心業務出現疲弱跡象，拖累盤後股價重挫逾10%。23日股價開盤續跌逾10%。

美國最新就業市場數據表現有趨於好轉跡象，但市場仍待新紓困案討論進程。佩洛西與美國財政部長梅努欽(Steven Mnuchin) 仍在試圖針對這份近2兆美元規模的新紓困案進行討論，但許多參議院的共和黨人反對白宮這份刺激經濟法案，但投資人仍期待該紓困案儘快通關。

(中時新聞網)