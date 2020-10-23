近日為了學習歷程檔案該如何準備等問題，引發議論。台灣家長教育聯盟23日發新聞稿表示，教育部應該將心比心，正視108課綱上路後對學生與家長造成的困擾；聯盟並建議可以仿效部分縣市政府建置「隨時可上傳、屆時再挑選」平台。

台灣家長教育聯盟表示，聯盟向來支持108課綱標舉的理想、肯定教育部研擬課綱時的審慎態度。但108課綱上路1年來，許多配套措施準備不足、學校端講不清楚108課綱理念與配套、補習業者舌燦蓮花造成許多學生及家長困擾。

台灣家長教育聯盟建議教育部，加強「課程諮詢師」的專業與角色。「課程諮詢師」對學生的多元學習是有幫助，但應該具備更專業的知能，並擔負輔導室（學生輔導）與教務處（排課）間的橋樑。因此，除了應加強專業知能培訓，也應

重新定位其角色；應聘任具輔導知能的專任課程諮詢師，而非目前以學科老師兼任為主的輔導諮詢師。

聯盟並建議提升大學招生專業辦公室的功能。由於招生條件解讀及大學教授對招生專業辦公室的認同不一，家長充滿不解與疑慮！聯盟認為教育部應該督促各大學招生專業辦公室的運作更透明化，對招生條件提供更友善資訊，每年招生前辦理全校教授共識會議等，以取得各科系教授共識，並對外妥適說明，以減少家長疑慮。

聯盟表示，教育部向來都把資源投入學校配套措施，家長頂多是政策宣導的對象，難怪每逢重大改革就擔心家長反彈！聯盟呼籲教育部邀請家長團體及許多基層面對家長的公民團體代表，研商提出可以消弭家長困擾的完整配套措施。

最後，近日學習歷程上傳形式遭議論上傳方式。聯盟表示肯定學習歷程的設計，但學生及家長求好心切，可能最後一刻才想上傳，教育部應提出解決方法。部分縣市自建上傳平台，讓學生不分好壞隨時可以上傳作品，屆時再從中確認自認為最好的作品，聯盟認為教育部可以仿照這種做法，或鼓勵縣市政府建置類似的上傳平台，以免除學生上傳的時間壓力。

(旺報 )