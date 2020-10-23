由東海大學管理學院EMBA主辦的第12屆「中區EMBA高爾夫球聯誼賽」，23日在興農高爾夫球場登場，今年共有東海、中興、逢甲、暨大、靜宜、雲科大、嶺東科大、中正、亞洲、朝陽及彰師大等中部11所大學院校的EMBA菁英、近220位球員一起用熱情，享受揮桿的樂趣。

當天因人數眾多，共計55組，27洞同時開球揭開聯誼賽活動，晚上在福華飯店舉辦頒獎典禮暨聯誼晚宴。

中區EMBA舉辦的高球聯誼賽，已邁入第12屆，今年大會活動主題為「揮桿中台、結緣東海、行善睦誼、高球滿貫」。中區EMBA各業界翹楚，23日齊聚一堂盡情揮桿，切磋球藝，跨校聯誼，資源知識共享，行有餘力還做社會公益，把EMBA的高爾夫球運動精神，發揮到極致。

此次活動結餘款項，將捐贈台中家扶中心及台中市惠明盲校等公益團體，希望可以藉由活動拋磚引玉，為社會需要幫助的貧困，及弱勢族群，盡棉薄之力，讓活動更顯意義。

2020中區EMBA高爾夫聯誼賽主任委員許峯銘表示，此次比賽推廣高球運動，倡導健康，也要做社會公益。會中，還邀請台灣LPGA職業選手游曜瑜，到場共襄盛舉，一起做公益愛心捐款活動。

(工商 )